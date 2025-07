Especialistas apontam que Embraer é principal vítima do tarifaço

Em primeiro lugar, na divisão de Aviação Executiva, como a empresa conclui a montagem de Praetors (cerca de 55% a 60% do conteúdo do Brasil) e Phenoms (cerca de 35% a 40% do conteúdo do Brasil) em suas instalações na Flórida, parte do CPV (Custo de Produtos Vendidos) do produto é suscetível a tarifas de importação quando os jatos são enviados do Brasil para os EUA – com a Embraer como responsável pela sobretaxa.

Em segundo lugar, no segmento comercial, embora os clientes da família de jatos regionais (ERJ – Embraer Regional Jet) sejam os responsáveis pela cobrança tarifária, a preocupação permanece com a demanda mais fraca após um ambiente inflacionário para os E1s, com riscos de adiamento de entregas caso as companhias aéreas tentem evitar tais sobretaxas, embora as cláusulas contratuais devam reduzir tais riscos.

Custos.

A XP, embora veja o anúncio de Trump principalmente como uma potencial barganha, espera que a preocupação dos investidores permaneça alta, dado o impacto potencial significativo que uma tarifa de importação de 50% sobre produtos brasileiros sugeriria para a ERJ (queda 60% para a sua estimativa de lucros para 2026).