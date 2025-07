Empresária acompanhada por 3 crianças é presa com 2 armas em SJC

Uma empresária acompanhada por três crianças foi presa em flagrante por porte ilegal de armas, na noite desta última quarta-feira (9), em São José dos Campos.

A mulher, de 35 anos, de acordo com a polícia, estava tentando vender dois revólveres em um posto de combustíveis na avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Jardim Ismênia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a prisão ocorreu após a Polícia Militar receber uma denúncia anônima de que um casal estaria negociando armamento no local. A equipe policial abordou dois veículos Meriva, um preto e outro prata. No carro preto estava a empresária, acompanhada de três crianças. Durante a revista, foram encontrados dois revólveres calibre 38 com numeração raspada, além de munições calibres 38 e 22, guardadas em uma pochete.