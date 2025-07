‘Medidas de Trump podem prejudicar o Vale’, diz historiador

As medidas anunciadas pelo republicano Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, podem prejudicar o Vale do Paraíba, região que tem nos EUA o principal parceiro comercial para suas exportações – US$ 1,25 bilhão no primeiro semestre deste ano para os EUA, superando a China (US$ 1,06 bilhão).

Os norte-americanos compram principalmente aeronaves, petróleo, reatores e alumínio das empresas do Vale do Paraíba, itens que correspondem a quase 90% da pauta exportadora da região para os EUA.