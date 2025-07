Incêndio atinge apartamento na zona sul de São José dos Campos

Um incêndio atingiu um apartamento na zona sul de São José dos Campos na manhã desta quinta-feira (10), por volta das 10h. O imóvel fica na rua João de Paula, no bairro Jardim América.

Segundo informações preliminares de testemunhas, o fogo teria começado após um ar-condicionado entrar em curto-circuito.