Ações da Embraer despencam com 'tarifaço' de Trump

As medidas tarifárias anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já provocam impactos imediatos sobre empresas brasileiras. Um dos principais alvos foi a Embraer, cujas ações (EMBR3) registraram queda significativa de 3,62% nesta quarta-feira (9), sendo negociadas a R$ 78,21, logo após a confirmação da tarifa de 50% imposta sobre produtos do Brasil.

A fabricante de aeronaves, que mantém forte presença no mercado americano, poderá mitigar parcialmente os efeitos da medida por conta de sua estrutura industrial nos próprios Estados Unidos. A Embraer possui unidades em Jacksonville, onde é montado o A-29 Super Tucano, e também em Melbourne, na Flórida, onde são produzidos os jatos executivos da linha Phenom.