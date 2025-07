Com aviões da Embraer, São José tem 52% das exportações para EUA

Maior exportadora do Vale do Paraíba, a cidade de São José dos Campos tem 52% das suas exportações em 2025 atreladas aos Estados Unidos.

Os norte-americanos compraram US$ 738,29 milhões das empresas de São José no primeiro semestre do ano, o que representa 52,44% do total de US$ 1,40 bilhão em exportações da cidade no mesmo período.