Eduardo Bolsonaro: 'Brasil deve evitar escalar crise com Trump'

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que é alvo de um inquérito no STF (Supremo Tribunal Federal), divulgou uma nota nesta quarta-feira (9) pedindo que as autoridades brasileiras "evitem escalar" o conflito com os Estados Unidos, após o anúncio de novas tarifas pelo presidente Donald Trump.

No texto, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro pede que o Congresso aprove uma anistia ampla aos condenados pelos atos de 8 de janeiro e crie uma nova lei para garantir a "liberdade de expressão".