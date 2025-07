Condutor de van da Prefeitura de Taubaté bate em veículos e foge

Um motorista de van alugada pela Prefeitura de Taubaté bateu em moto, fugiu, colidiu em carro de comerciante e foi preso na região. A ocorrência resultou em vítimas e mobilizou testemunhas e populares na tarde de quarta-feira (9).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, o condutor de 55 anos dirigia uma van Fiat Ducato alugada pela Prefeitura de Taubaté e colidiu em uma moto ocupada por dois homens, de 24 anos, na avenida Amador Bueno da Veiga. Ambos caíram ao solo e sofreram ferimentos leves.