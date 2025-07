Ambulância de prefeitura da região pega fogo na Oswaldo Cruz

Uma ambulância da Prefeitura de Ubatuba pegou fogo na rodovia Oswaldo Cruz, no começo da manhã desta quinta-feira (10),

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu às 5h15 na altura do km 80 da estrada, que liga Taubaté a Ubatuba.