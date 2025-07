Jovem de 19 anos é baleado e morre em cidade do Vale Histórico

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), os policiais encontraram porções de maconha na roupa do jovem – a droga foi apreendida.

A perícia e o IML (Instituto Médico Legal) foram acionados e o caso foi registrado como homicídio, seguindo em investigação. Ninguém foi preso. “Diligências estão em andamento para identificar o autor do crime e esclarecer os fatos”, disse a SSP.

Cachoeira Paulista está entre as 15 cidades do Vale com mais homicídios em 2025. Neste ano, cidades do Vale Histórico e do Litoral Norte concentram a violência na região.