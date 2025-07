Filho é preso após tentar matar o pai a pauladas no Vale

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante após tentar matar o pai a pauladas em , no Vale do Paraíba. A paulada foi desferida na cabeça do idoso, na noite de quarta-feira (9), pela rua 5, região do bairro Rancho Fundo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso de tentativa de homicídio aconteceu quando o filho, que possui problemas de alcoolismo, quis sair de casa para beber e foi impedido pelo pai, de 62 anos.