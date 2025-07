Homem é preso ao vender arma em estacionamento de supermercado

Durante patrulhamento pelo bairro Vista Verde, equipe de Força Tática do 46º BPM/I recebeu informações via 190 de que um indivíduo teria saído de um supermercado e estaria deslocando-se para outro supermercado, na zona norte, para comercializar um armamento.

Segundo informações, ele estaria em um Ford KA prata. Diante da informação, a equipe iniciou o patrulhamento para localizar o veículo.

O carro foi encontrado no estacionamento do supermercado, na rua Pedro Rashid, com um homem do lado de fora.

Abordado, foi encontrado na cintura do suspeito um revólver calibre 22, com numeração suprimida e mais duas munições do mesmo calibre em seu bolso.