Bebê tem 22 paradas, é dado como morto, mas volta no colo da mãe

O pequeno Enrico Doriquetto, de apenas 1 ano e 2 meses, viveu uma situação dramática após passar por uma cirurgia no coração. Durante o pós-operatório, ele sofreu 22 paradas cardíacas rápidas e chegou a ser considerado morto pela equipe médica.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu na Unimed Vitória, no Espírito Santo. Enrico havia sido submetido a um procedimento cardíaco e, durante uma grave complicação, seu coração parou de bater por cerca de uma hora. Quando os médicos já não esperavam mais reação, o bebê surpreendeu a todos ao apresentar sinais de vida no colo da mãe.