Qual a previsão do tempo para Campos nesta sexta (11)? Confira

Em São José dos Campos , o dia será de sol com muitas nuvens e névoa ao amanhecer , mas a noite deve ser de céu com poucas nuvens. Os termômetros variam entre 11°C e 22°C .

A sexta-feira (11) promete tempo firme em todo o Vale do Paraíba e Litoral Norte paulista, segundo dados do Climatempo . A previsão indica sol entre nuvens e temperaturas amenas, sem risco de chuva nas principais cidades da região.

Em Taubaté, o cenário é semelhante, com mínima de 11°C e máxima de 23°C. O sol aparece entre nuvens durante o dia, e a noite também será com poucas nuvens.

Guaratinguetá terá as mesmas condições de tempo, com mínima de 11°C e máxima de 22°C. A névoa no início da manhã pode reduzir a visibilidade, mas o sol predomina ao longo do dia.

No Litoral Norte, Caraguatatuba terá uma sexta-feira um pouco mais úmida, mas ainda sem previsão de chuva. A mínima será de 15°C e a máxima de 21°C. O dia terá sol com algumas nuvens e o céu ficará mais encoberto à noite.