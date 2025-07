São José inicia playoff da LBF contra o Ourinhos no Teatrão

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As meninas do São José Basket recebem o Ourinhos na noite desta quinta-feira (10), a partir das 19h30, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pelo primeiro jogo das quartas de final da temporada 2024/2025 da LBF (Liga de Basquete Feminino). A entrada é gratuita.

Na fase inicial, as joseenses ficaram em quinto lugar, com 31 pontos, enquanto as adversárias ficaram em quarto, com 32 pontos ganhos.

O último jogo do São José no campeonato foi no dia 14 de junho, quando venceu o Cerrado em casa por 79 a 73. E, no confronto direto contra o Ourinhos, perdeu os dois jogos disputados na primeira fase.

Em casa, levou 74 a 70, no primeiro turno, e fora levou 66 a 62, no segundo turno. Nesse último confronto, as joseenses ficaram boa parte do jogo em vantagem, mas tomaram a virada.