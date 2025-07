São José Futsal cede empate ao Praia Grande pelo Paulista

O destaque do São José foi Luís Fernando, autor de quatro gols. Gabriel Soares balançou as redes duas vezes, enquanto Gomes completou o placar para os visitantes. Do outro lado, o Praia Grande reagiu nos minutos finais e evitou a derrota com dois gols decisivos no último minuto de jogo.

O São José Futsal cedeu empate para o Praia Grande e ficou no 7 a 7 em jogo eletrizante pelo Campeonato Paulista nesta quarta-feira (2). A partida foi disputada no Ginásio Presidente Ciro 2 e ficou marcada pelo equilíbrio e pela grande quantidade de gols.

O confronto começou com domínio total do time joseense, que abriu o placar aos seis minutos com Luís Fernando. Apesar do empate imediato do MRW, o São José manteve o ritmo forte e ampliou com Gabriel Soares e novamente Luís Fernando. Em uma sequência movimentada, os mandantes voltaram a marcar, mas os joseenses responderam rapidamente com mais dois gols, um de Gabriel Soares e outro de Gomes, fechando o primeiro tempo em 5 a 3.

Na segunda etapa, o São José ampliou com Luís Fernando, mas o MRW cresceu na reta final. Após reduzir o placar com Lucca e Caio, os donos da casa seguiram pressionando com goleiro-linha. Luís Fernando ainda marcou o sétimo para o time visitante, mas nos últimos segundos, Lucca e Breno empataram para o MRW, decretando o 7 a 7.

Com o resultado, o São José agora foca suas atenções na Liga Nacional de Futsal (LNF). A equipe volta à quadra neste domingo (14), às 11h, contra o Umuarama, fora de casa. Pelo Paulista, o próximo compromisso será no dia 22 de julho, às 19h30, contra o Impacto FC, na Farma Conde Arena.