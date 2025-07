Chamou eletricista e foi abusad@ por funcionário

Uma jovem de 18 anos foi vítima de estupro dentro de casa por um eletricista terceirizado da Companhia Paranaense de Energia (Copel), após solicitar atendimento por falta de luz. O crime foi registrado no fim de maio, mas a denúncia só foi formalizada dias depois, por e-mail.

O caso aconteceu em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A vítima mora com a avó e relatou à polícia que o abuso ocorreu no dia 30 de maio, quando um funcionário terceirizado da empresa foi enviado à residência para solucionar o problema na rede elétrica.