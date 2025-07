'Eu não aguento'; mãe desabafa após reconhecer corpo do filho

Renan David Cavalcante Lima, de 29 anos, foi encontrado morto nesta terça-feira (8) após ser vítima de um sequestro seguido de tortura. A mãe do jovem, identificada apenas como Lu, reconheceu o corpo em estado de choque e emocionada, desabafou: “Eu não aguento”.

O crime ocorreu na zona Leste de Manaus, no Amazonas. Renan e um amigo, Wagner Sombra de Araújo, foram abordados por criminosos na noite anterior (7), por volta das 23h45, na Rua Itaquara, no bairro Colina do Aleixo. Os sequestradores estavam em um veículo modelo Argo, de cor preta.