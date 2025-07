Taubaté vence o Santos e cola no G-4 do Paulista Feminino

O Taubaté venceu o Santos por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (9), no estádio Joaquinzão, em jogo válido pelo fechamento da quarta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Feminino.

Com esse resultado, as Guerreiras Alviazul, sob comando do técnico Arismar Junior, chegam aos 6 pontos e sobem para o quinto lugar, atrás da zona de classificação apenas no saldo de gols em relação ao São Paulo. E deixam as Sereias da Vila para trás, com 5 pontos.