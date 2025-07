Pastor de 40 anos mata segurança a tiros

Um pastor de 40 anos foi preso em flagrante após matar a tiros um colega de trabalho durante uma discussão, na manhã desta terça-feira (8). A vítima atuava como segurança em uma propriedade particular e foi atingida durante o confronto.

O caso ocorreu em uma fazenda localizada em Umirim, na microrregião de Itapipoca, no Ceará, onde foi construída a chamada "Cidade Medieval". De acordo com informações apuradas por moradores locais, o autor do crime também trabalhava como segurança no local e teria se desentendido com seu supervisor, identificado como Gabriel Sales, de 37 anos.