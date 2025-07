Madrugada gelada tem alerta para geada em São José

A quinta-feira (10) será marcada por clima típico de inverno no Vale do Paraíba, com temperaturas baixas, tempo seco e céu com poucas nuvens. A massa de ar frio que avança pela região mantém o frio constante e reforça o alerta para a possibilidade de geada em pontos isolados, especialmente em São José dos Campos e Campos do Jordão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em São José dos Campos, os termômetros devem variar entre 8°C pela manhã e 24°C à tarde, com céu limpo e umidade variando entre 100% e 40%. A previsão indica chance de geada no amanhecer, principalmente em áreas mais abertas e elevadas da cidade. Ventos fracos e tempo estável marcam todas as fases do dia.