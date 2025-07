Mostrou partes íntim@s a criança, matou vizinho e foi solto

Daniel Soares Rodrigues, preso após matar um vizinho a facadas e ser acusado de cometer ato obsceno contra crianças, foi solto nesta terça-feira (8), durante audiência de custódia. O caso gerou revolta entre moradores.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O crime aconteceu na Vila Três Marias, em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. Daniel foi detido na segunda-feira (7), após populares acionarem a polícia. Segundo relatos, ele teria mostrado as partes íntimas a crianças da vizinhança, o que levou um morador a tentar intervir.