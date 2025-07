Fumaça toma conta da Dutra após incêndio em Taubaté

Um incêndio em área de vegetação às margens da Rodovia Presidente Dutra mobilizou equipes da Defesa Civil de Taubaté nesta quarta-feira (9). As chamas se espalharam rapidamente nas imediações da Avenida Bandeirante, próximo ao túnel de pedestres que conecta os bairros Baronesa e Santa Luzia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com o fogo, uma densa cortina de fumaça cobriu a região, causando desconforto aos moradores vizinhos, que relataram forte cheiro de queimado e baixa visibilidade nas proximidades da rodovia.