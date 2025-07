Advogada morre após carro do marido atingir traseira de caminhão

A advogada Rejane Maria Schvantes Medeiros Pereira, de 64 anos, morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito na tarde de quinta-feira, 3 de julho. Ela chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

O acidente ocorreu na BR-287, no trecho de Jaguari, no interior do Rio Grande do Sul. Rejane estava em um Chevrolet Equinox com o marido e o filho quando o veículo colidiu na traseira de um caminhão, por causas ainda não esclarecidas. As vítimas ficaram presas às ferragens e foram resgatadas pelos bombeiros.