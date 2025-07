Mulher é encontrada seminu@ e com sinais de violência

O corpo de uma mulher foi encontrado com sinais de violência na manhã desta terça-feira (8). A vítima, que estava parcialmente despida, foi identificada como Luciana dos Santos, de 41 anos.

O caso ocorreu na região dos Pinheiros, no Paranoá, Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, o cadáver apresentava marcas de agressão no rosto e já estava em estado de rigidez cadavérica.