Decapitou o pai e guardou cabeça para fazer vídeo no YouTube

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso ganhou contornos ainda mais perturbadores após a divulgação de um vídeo de 14 minutos, publicado pelo acusado no YouTube, no qual aparece com a cabeça da vítima. A gravação ficou disponível por várias horas antes de ser retirada da plataforma.

No conteúdo, Mohn faz declarações extremistas contra o governo dos Estados Unidos, abordando temas como imigração, sistema fiscal, violência urbana e até a guerra na Ucrânia. Ele também acusava o pai de ser um “traidor” por sua atuação no Corpo de Engenheiros do Exército americano.

Ainda no mesmo dia do crime, o acusado foi preso após invadir a base militar de Fort Indiantown Gap, ao escalar uma cerca de seis metros de altura. No vídeo, também revelou ter escrito uma carta ao embaixador da Rússia pedindo asilo e se desculpando com Vladimir Putin, a quem chamou de “czar da Rússia”.