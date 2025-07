Mototaxista é morto após decisão do 'tribunal do crime'

Um mototaxista de 29 anos foi encontrado morto com as mãos amarradas e sem roupas, em uma área isolada. Segundo as investigações, ele foi executado por membros do chamado "tribunal do crime", após ser acusado injustamente de colaboração com a polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso ocorreu em Cajazeiras 6, bairro de Salvador, na Bahia. A vítima foi identificada como Renato Yuri Silva Barbosa, que além de trabalhar como mototaxista, também atuava como barbeiro na região.