Tarifaço de Trump põe em xeque exportações bilionárias do Vale

O anúncio do presidente norte-americano Donald Trump sobre a imposição de uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras pode trazer impactos severos para a economia do Vale do Paraíba. A medida, divulgada por meio de uma carta pública enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira (9), deve entrar em vigor no dia 1º de agosto e se soma às tarifas já existentes, como as que incidem sobre aço e alumínio, setores que têm forte presença na região.

De janeiro a março de 2025, as empresas do Vale do Paraíba exportaram US$ 494,2 milhões para os Estados Unidos, um crescimento de 7,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o valor foi de US$ 458,4 milhões.