Exposição 'AVÓZ' celebra ancestralidade feminina em SJC

A artista joseense Natália Aia apresenta a exposição "AVÓZ" no Teatro Marcelo Denny a partir deste sábado (12). Com entrada gratuita, a mostra fica em cartaz até 8 de agosto e homenageia a resistência criativa das mulheres ancestrais através de quatro séries artísticas: pintura, bordado, jardinagem e tributo a avós inspiradoras.

"É uma ode às mulheres que, através de fazeres manuais, deixaram um legado de resistência e existência", explica Natália, que tem formação em Biologia e Artes Visuais. A curadoria é assinada por Pitiu Bonfim.