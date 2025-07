Bebê morre no carro, com calor de 41º; mãe fazia procedimento

Um bebê de um ano morreu após ser deixado trancado dentro de um carro por mais de duas horas ao lado do irmão, de dois anos. O caso aconteceu no domingo (7). A mãe das crianças, de 20 anos, havia ido a uma clínica para realizar um procedimento estético.

O episódio foi registrado em Bakersfield, nos Estados Unidos. De acordo com a polícia local, o interior do veículo atingiu cerca de 41,7?°C. O ar-condicionado teria desligado automaticamente, agravando a situação. Quando foi encontrado, o bebê apresentava convulsões e sinais de sufocamento, como espuma na boca.