Acabou com a herança do pai e matou a mãe por mais grana

A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava a morte de uma idosa de 78 anos e indiciou a própria filha da vítima como responsável pelo crime. A suspeita, de 53 anos, chegou a tentar enganar os investigadores ao afirmar que havia viajado e que encontrou a mãe sem vida ao retornar.

O caso ocorreu em Itajubá, no Sul de Minas Gerais. A vítima foi identificada como Mariana Arlete Santana Bittencourt, viúva do promotor Luiz Irineu Bittencourt. A principal suspeita é Patrícia Letícia Bittencourt, filha do casal.