'Pode entrar, matamos ele'; detento é estrangulado na cela

Um detento de 39 anos foi morto por outros dois presos dentro de uma cela, na noite de segunda-feira (7), durante cumprimento de pena. O crime ocorreu após uma série de desentendimentos entre eles e foi confessado pelos próprios autores.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O assassinato aconteceu na cela 210, localizada no pavilhão 2 do presídio da Gameleira 2, conhecido como “supermáxima”, em Campo Grande. A vítima, Mauro da Silva Adorno, foi espancada e não resistiu aos ferimentos.