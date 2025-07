Ex-Timão, Regis Pitbull é preso após ser considerado foragido

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a PM, a equipe realizava um patrulhamento específico para o cumprimento de mandados de prisão. Durante a abordagem, nada de ilegal foi encontrado com o ex-jogador, mas os policiais confirmaram que havia contra ele um mandado de prisão preventiva. Ele permanece detido e à disposição da Justiça. No entanto, as autoridades não informaram por qual crime ele responde.

Em março deste ano, o ex-jogador foi preso por lesão corporal grave contra um idoso, subsíndico do prédio onde reside, no bairro de Pirituba. A agressão foi capturada por câmeras de segurança.

Após audiência de custódia, o TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) concedeu liberdade provisória a Régis, desde que ele se apresentasse mensalmente à Justiça. Ele ainda deveria usar tornozeleira eletrônica por seis meses.