Região central tem mais roubos e furtos em Jacareí; Norte é a 2ª

A região central domina em roubos e furtos na cidade de Jacareí em 2025, de acordo com as estatísticas da SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo.

O Centro é líder absoluto na cidade, com 724 crimes patrimoniais e 69% do total de Jacareí. A região central lidera nos quatro indicadores da SSP: roubo (70 crimes e 67% de Jacareí), roubo de veículo (9 / 43%), furto (519 / 68%) e furto de veículo (126 / 81%).

A zona norte aparece em segundo, com 277 crimes patrimoniais e 26,46% da totalidade do município neste ano. A região empata com o Centro no quesito roubo de veículo, com nove ocorrências e 43% da cidade.

Nos demais indicadores, está em segundo lugar: roubo (28 / 27%), furto (214 / 28%) e furto de veículo (26 / 17%).