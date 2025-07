Após morte, guarda dos filhos de GCM é alvo de disputa em SJC

A mãe dos filhos do guarda municipal Matias Fernandes de Freitas Siqueira, 36 anos, que morreu recentemente em um acidente de motocicleta em Jacareí, fez um desabafo nas redes sociais alegando estar "impedida de ter contato com as crianças" desde o último sábado. A versão é questionada pela família de Matias, que destaca que "a guarda e os cuidados com os menores estão sendo exercidos de forma legítima e com respaldo judicial".

Em sua publicação, Juliana Fussaia lamenta não saber o paradeiro dos filhos e afirma não ter conseguido sequer dar parabéns ao filho em seu aniversário. “Estou sem ver meus filhos desde sábado. Me proibiram de vê-los, abraçá-los. Motivo? Não sei. Nenhuma mãe deveria passar por isso”, escreveu.