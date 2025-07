Centro e Parque Três Marias têm mais roubos e furtos em Taubaté

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A região central acumula 713 crimes contra o patrimônio, o que representa 44% do total da cidade. O Centro lidera em três dos quatro indicadores da SSP: roubo (99 crimes e 41% de Taubaté), furto (556 / 46%) e furto de veículo (52 / 42%).

Depois do centro, o Parque Três Marias registra 449 crimes patrimoniais no ano, 27,82% da cidade. O bairro é líder em roubo de veículo, com 16 ocorrências e 53% do total de Taubaté. Também ocupa a segunda colocação em roubo, com 64 crimes e 27% do município.

A região do bairro Estiva é a terceira com mais crimes contra o patrimônio na cidade, com 344 ocorrências e 21,31% de participação no total de Taubaté. O bairro é o segundo em roubo (64 / 27%) e o terceiro em furto (247 / 20%) e furto de veículo (28 / 23%).