Jovem é morto a tiros na região; polícia investiga o caso

A Polícia Civil investiga a morte de um jovem de 23 anos, identificado como Iago, assassinado na noite desta terça-feira (8), na avenida Marechal Argolo, no bairro Santa Edwiges, em Lorena.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após moradores relatarem disparos de arma de fogo na região. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o corpo da vítima caído na calçada. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e confirmou o óbito ainda no local.