Mostrou partes íntimas a crianças, matou vizinho e foi libertado

Um homem foi solto pela Justiça após mostrar as partes íntimas para crianças e matar um vizinho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Identificado como Daniel Soares Rodrigues, o homem foi preso na última segunda-feira (7), em Juazeiro do Norte (CE), após exibir as partes íntimas para crianças e depois matar um vizinho, de 39 anos, a facadas. Um dia depois, Daniel foi libertado pelo Poder Judiciário.