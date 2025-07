Zona sul de SJC lidera em roubos e furtos na cidade, aponta SSP

O mapa do crime mostra as regiões de maior incidência de roubos e furtos na cidade, que registra 2.837 crimes contra o patrimônio em 2025, sendo 313 roubos em geral, 30 roubos de veículos, 2.212 furtos e 282 furtos de veículos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em São José, a região sul acumula 863 crimes no total, o que representa 30,42% da totalidade da cidade. Os bairros da zona sul lideram em três dos quatro indicadores: roubo (100 / 32%), furto (635 / 29%) e furto de veículo (119 / 42%).

A região do Centro aparece em segundo lugar, com 766 crimes no total, 27% dos números da cidade. A região central lidera em furto, ao lado da zona sul, com 645 crimes e 29% da cidade.

Os bairros da zona leste estão na terceira posição do mapa do crime de São José, com 714 ocorrências e 25% da totalidade do município. A região leste lidera um único indicador individual, o de roubo de veículos, com 14 crimes e 47% da cidade. Nos demais, está na segunda posição em roubo (91 / 29%) e furto de veículos (68 / 24%).