Polícia prende homem por roubo a Van do Mercado Livre na região

De acordo com a investigação, o grupo vinha atuando tanto na cidade quanto na Rodovia dos Tamoios. O caso mais recente foi registrado no bairro Massaguaçu, onde criminosos encapuzados, utilizando um carro escuro, abordaram uma van do Mercado Livre. Durante a ação, os assaltantes renderam o motorista sob ameaça de arma de fogo e o mantiveram em cativeiro enquanto subtraiam a carga.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com base em imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas, os policiais conseguiram identificar o veículo utilizado no crime, um automóvel com placas FRJ1G46. O carro foi localizado no bairro Pegorelly, onde o condutor foi abordado e preso em flagrante.

O suspeito, identificado como F.D.C., confessou ter emprestado o carro com conhecimento de que seria usado para os crimes, em troca de parte dos produtos roubados. No entanto, segundo a Polícia Civil, há indícios de que ele também participou diretamente das ações criminosas, incluindo o sequestro das vítimas.

Durante a ação, os policiais localizaram, na casa do suspeito, diversos objetos ainda embalados com etiquetas do Mercado Livre. Os itens recuperados foram devolvidos à empresa e incluíam uma TV de 50 polegadas, um teclado musical XPS30, eletrodomésticos, utensílios de pesca, equipamentos de informática, itens de limpeza e organização, além de tapetes automotivos.