VÍDEO: Policiais militares batem em casal na porta de residência

Um casal foi agredido por dois policiais militares durante uma abordagem no dia 21 de junho, em Valinhos, no interior de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados após a avó de Samara Siqueira, de 23 anos, relatar um desentendimento familiar.

Câmeras de segurança registraram o momento em que ela e o companheiro, Luiz Henrique Jacopini, de 27 anos, foram espancados na porta de casa, no bairro Vale Verde.