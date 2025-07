Defesa Civil alerta para formação de nevoeiros no Vale até sexta

A Defesa Civil do Estado de São Paulo, com base em análises do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), informou que as condições meteorológicas seguirão favoráveis à formação de nevoeiros na região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, até pelo menos sexta-feira (11).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o órgão estadual, esse fenômeno ocorre devido à ausência de cobertura de nuvens, o que permite uma maior perda de energia térmica da superfície terrestre. Com a redução da temperatura, a umidade do ar se eleva e se condensa, originando o nevoeiro observado na região.