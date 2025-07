‘Fenômeno chinês’: no feriado, Busca Busca tem filas e multidão

Dentro da Busca Busca, instalada nos andares do subsolo do Shopping Faro, o cenário era de lotação em todos os departamentos. Os setores mais disputados eram os de decoração, quadros, acessórios para celular e bijuterias.

A loja Busca Busca, localizada no Centro de São José dos Campos, movimentou o calçadão da Rua 7 de Setembro e atraiu uma verdadeira multidão. A fila para entrar no estabelecimento era longa, mas fluía rapidamente. Nos arredores, havia trânsito intenso e escassez de vagas de estacionamento. O feriado foi um sucesso.

“Galela” foi uma das expressões mais ouvidas no interior da loja. A fala, divertida, é marca registrada do dono da rede, o chinês Alex Ye, de 37 anos, que instalou totens fotográficos no local para os clientes tirarem selfies.

As filas continuavam no interior da loja, tanto para acessar alguns espaços quanto para os caixas, onde uma fila quilométrica se formava. Também havia fila para sair do estabelecimento pelo calçadão.

“Eu me apaixonei por São José dos Campos. Vou morar aqui”, afirmou Alex em suas redes sociais. Ele elogiou a postura dos clientes durante a pré-inauguração — a data oficial de abertura da loja ainda não foi divulgada.