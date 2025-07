Aos 93 anos, Revolução de 1932 teve Vale como palco da guerra

A batalha não envolveu diretamente a Igreja Católica, mas não impediu que religiosos que concordavam com a proposta de uma nova constituição contra o governo provisório de Getúlio participassem do combate.

Foi criado o Batalhão Nossa Senhora Aparecida, em homenagem à Padroeira do Brasil, que lutou em prol da causa constitucionalista na região. Aparecida foi bombardeada por ataques aéreos, o que motivou o então reitor do Santuário Nacional, padre Antão Jorge.

“A menor entre as cidades paulistas não quer ser a última a contribuir para o triunfo do ideal pelo qual São Paulo está se batendo”, escreveu o sacerdote ao arcebispo dom Duarte Azevedo. “A Padroeira do Brasil nos dê quanto antes a paz após a Vitória do Ideal Constitucionalista”.