Indígenas morrem em queda de helicóptero na Terra Yanomami

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

“Apesar dos esforços de resgate, infelizmente os dois idosos não resistiram. Os demais ocupantes da aeronave foram resgatados e estão bem. Todos foram removidos para Boa Vista (RR) e recebem assistência”, citou a Sesai.

A Secretaria de Saúde Indígena prestou solidariedade aos familiares, ao povo yanomami e todos os profissionais de saúde envolvidos. “Honramos a memória de Botado e Vovô, guardiões de saberes e histórias de seu povo”, destacou.

Segundo a empresa Voare, dona do helicóptero que caiu, “as causas do acidente ainda são desconhecidas e serão objeto de apuração pelas autoridades competentes”. Uma aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira) chegou ao local do acidente na terça e transportou os sobreviventes para a base em Surucucu. Dos cinco ocupantes do helicóptero, três sobreviveram, sendo um servidor da Sesai e dois tripulantes da Voare. Eles tiveram apenas escoriações leves.