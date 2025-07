Jovem é morto a tiros horas após ir a culto: ‘Eu aceito o Senhor'

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros horas após participar de um culto em uma igreja evangélica em Itarantim, no centro-sul da Bahia, e se converter. O crime ocorreu na tarde do último sábado (5).

Em um vídeo que circula pelas redes sociais, Kaique Santos Fernandes diz que entregou a vida para Deus. “Eu aceito o Senhor como salvador da minha vida. Senhor, Jesus, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, para que eu possa subir contigo, Jesus", declara o jovem na gravação.