Menino autista de 4 anos é achado amarrado em banheiro de escola

Um menino de 4 anos, diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e não verbal, foi encontrado amarrado a uma cadeira dentro de um banheiro de uma escola municipal em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, na última segunda-feira (7). A professora responsável foi presa em flagrante por tortura, após uma denúncia de maus-tratos.

Segundo a Guarda Municipal, o menino estava sozinho, com os pulsos e a cintura amarrados com tiras de tecido, em uma situação considerada desumana. A professora afirmou que amarrou a criança porque ele estaria muito agitado, e disse ter agido com autorização da pedagoga da escola, que também foi levada à delegacia, mas liberada após prestar depoimento.