Edu Guedes fala pela 1ª vez após cirurgia e câncer no pâncreas

O apresentador e chef Edu Guedes, de 51 anos, fez a primeira aparição nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (9). Direto do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está internado, ele detalhou todo o processo até a descoberta do câncer de pâncreas.

“Eu queria agradecer o amor, o carinho, as orações de todos vocês. Há duas semanas, eu tive uma crise renal, eu fui hospitalizado. No exame, o Dr. Joaquim de Almeida detectou uma pedra que havia descido para o canal. Eu tive que fazer uma cirurgia de retirada dessa pedra. Ela tinha aproximadamente 1,6 cm, ela não ia passar de jeito nenhum”, disse ele no vídeo.