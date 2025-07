Peão de 20 anos morre após ser pisoteado por touro em rodeio

O peão de rodeio José Thaysson Medeiros da Silva morreu durante uma competição de montaria em Nova Ubiratã (MT), a cerca de 500 km de Cuiabá. Ele tinha 20 anos e sonhava em viver dos rodeios.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

"Perdeu a vida na véspera do aniversário, mas feliz fazendo o que amava", disse Tamires Martins, amiga próxima do jovem, ao UOL. Ela descreveu Silva como um jovem humilde, sorridente e muito trabalhador.