Juliana morreu por traumas 15 minutos após queda, diz autópsia

A autópsia feita no corpo de Juliana Marins, 26 anos, após a chegada ao Brasil, indicou que a publicitária morreu em razão de múltiplos traumas provocados por uma queda de grande altura enquanto fazia trilha na Indonésia.

A causa imediata da morte da jovem foi uma hemorragia interna em razão de lesões poliviscerais e politraumatismo compatíveis com impacto de alta energia cinética.